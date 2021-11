Juventus, in tv la ‘condanna’ per Allegri: scenario da incubo per i bianconeri

Uno scenario da incubo per la Juventus. La previsione arriva direttamente dagli studi di Sky Sport, e non è di certo tra le migliori possibili.

Il momento della Juventus è di sicuro uno dei più complicati degli ultimi anni. La squadra di Max Allegri attraversa una situazione complessa, e che probabilmente rientra perfettamente in quel tema di rinnovamento presentato anche dalla dirigenza all’inizio dell’anno. L’addio di Cristiano Ronaldo – ormai sembra evidente – ha inciso sugli equilibri della squadra, e sta a Max Allegri trovare una quadra anche senza il portoghese. Serve farlo il prima possibile.

I risultati, fino ad ora, sono davvero deludenti e proprio per questo anche gli addetti ai lavori si stanno interrogando su quale potrà essere l’obiettivo stagionale della Vecchia Signora da qui ai prossimi mesi. Lo Scudetto sembra ormai soltanto un miraggio, vista la distanza siderale dalle prima della classe Napoli e Milan.

“Può lottare per la Conference League”: Juve, attacco in diretta

E cosi, anche negli studi televisivi, le analisi sul cammino della Juventus fino a questo momento si sprecano. C’è da capire, insomma, dove stia andando la squadra di Allegri e quali potranno essere i risvolti di una stagione che appare, almeno fino ad ora, molto complessa.

Ieri, negli studi di Sky Sport, ha dato la sua chiave di lettura anche il giornalista Giancarlo Padovan, delineando uno scenario torbido per i bianconeri: “Ormai è definitivamente fuori dalla corsa Scudetto, dalla Champions non ancora perché 7 punti sono recuperabili, ma serve che vengano risolti i problemi. Questa squadra non è in grado di recuperare i punti a nessuno in questo momento, forse può lottare per arrivare settima o per la Conference League“, le parole molto dure di Padovan.