“Marotta dava fastidio, c’è un problema”: Juve, la polemica ricostruzione

Parole che pesano come macigni. In merito alla crisi della Juventus, Antonio Razzi ha le idee molto chiare: “Questa dirigenza non mi sembra all’altezza”. La discesa, secondo l’ex senatore intervistato da ‘tuttojuve.com’, è iniziata dopo un momento ben specifico: l’addio di Beppe Marotta e la conseguente promozione di Fabio Paratici.

Crisi Juve, il declino per Razzi è iniziato dopo l’addio di Marotta

“Perché lo mandi via dopo che ti aveva fatto vincere otto scudetti di fila? Perché aveva capito tutto in anticipo e dava fastidio? È andato all’Inter e ha vinto subito: un motivo ci sarà”. A complicare le cose, per Razzi, sono state poi le decisioni riguardanti la guida tecnica della squadra. “Non dovevi cacciare Sarri e prendere Pirlo, che non aveva mai allenato. Ora hai ripreso Allegri, che ha provocato l’uscita di Ronaldo. Non capisco come mai hai ceduto Ronaldo all’ultimo: avresti dovuto fare uno sforzo per trattenerlo”.

Risalire in classifica, al momento, appare difficile considerando la distanza che separa in classifica i bianconeri dal Napoli e dal Milan (16 punti). “Per me sono stati commessi errori gravi di programmazione e ora ne paghiamo le conseguenze. Quando ti chiami Juventus non puoi perdere due partite consecutive contro Sassuolo e Verona, partiamo da questo presupposto. Se ho fiducia in Allegri? No, c’è un problema di programmazione sportiva”.