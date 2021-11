Juventus, confronto durissimo: interviene anche la società

Nonostante la crisi profonda, la dirigenza della Juventus è totalmente con il tecnico Massimiliano Allegri. I bianconeri sono in ritiro.

La Juventus sabato è caduta sotto i colpi del Verona grazie alla doppietta di Simeone segnata nei primi quindici minuti della gara. I bianconeri sono scivolati in classifica al nono posto in compagnia di Verona ed Empoli. La squadra di Allegri dista ben sedici punti dal duo di vetta Napoli e Milan e quattro punti dal quarto posto occupato dalla Roma.

A termine della gara contro i veneti c’è stato un duro confronto tra Allegri e i calciatori juventini. Ieri è arrivata la notizia che la Juventus sarà in ritiro da oggi fino a sabato per preparare al meglio la gara in Champions League contro lo Zenit e la sfida contro la Fiorentina di Italiano e dell’obiettivo di mercato Vlahovic.

Juventus, la società appoggia totalmente il lavoro di Allegri

Come quanto riportato da ‘Tuttosport’, la società bianconera appoggia totalmente, nonostante le tantissime critiche, l’operato di Allegri. I dirigenti juventini si aspettavano una forte reazione contro il Verona dopo la sconfitta precedente contro il Sassuolo, reazione che, come sotto gli occhi di tutto, non è arrivata.

La Juventus domani già scenderà in campo contro lo Zenit in Champions League. Se dovesse vincere la gara contro i russi, la squadra di Allegri sarà qualificata aritmeticamente agli ottavi. I bianconeri hanno otto punti in meno rispetto all’anno scorso, dove c’era Pirlo come allenatore.