“Violenza, canti fascisti e saluto nazista”: Lazio, la Francia rifiuta i tifosi

Marsiglia-Lazio, trasferta vietata ai tifosi biancocelesti, definiti “fascisti e violenti”. Lotito non ci sta: “Attendiamo un intervento dell’Italia”

Niente trasferta in Francia per i tifosi della Lazio. Il match di Europa League Marsiglia-Lazio in programma giovedì non è aperto ai tifosi biancocelesti. La decisione è del ministero dell’Interno francese che, come riferisce il quotidiano ‘La Provence’ ha deciso di vietare l’accesso all’impianto sportivo ai tifosi italiani. Il divieto, inoltre, riguarda “spostamenti individuali o collettivi con qualsiasi mezzo, di chiunque si dichiari tifoso della Società Sportiva Lazio, o si comporti come tale, tra i valichi stradali, ferroviari, portuali e aeroportuali francesi e il comune di Marsiglia”.

Lazio, trasferta a Marsiglia vietata ai tifosi

Il provvedimento è legato al “comportamento violento di alcuni tifosi, ricorrente intorno agli stadi e nei centri cittadini”, oltre ad una “ripetuta esecuzione di canti fascisti e del saluto nazista“.

Perentoria è giunta una nota ufficiale di replica da parte della società calcistica di Claudio Lotito. Di seguito uno stralcio del comunicato: “A stupire sono piuttosto le modalità di applicazione dell’ordinanza su scala nazionale e le sue ingiustificabili motivazioni. La Lazio non può accettare un’offesa gratuita”. Prosegue la nota: “Ci attendiamo quindi un chiarimento da parte delle istituzioni francesi ed una presa di posizione netta della nostra diplomazia. Espressioni di qualunquismo dovrebbero indignare tutti gli italiani, a prescindere dall’essere tifosi o meno e dai colori delle proprie bandiere”.