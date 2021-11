Sarri, svolta sul futuro: Lotito ha preso la sua decisione

La Lazio è ad un solo punto dalla zona Champions occupata dalla Roma e dall’Atalanta. Lotito vuole continuare il rapporto con Sarri.

Dopo la pesante sconfitta contro il Verona, la Lazio ha totalizzato quattro punti nelle due gare contro la Fiorentina ed Atalanta. I capitolini erano ad un passo dalla vittoria sabato contro i nerazzurri, ma De Roon ha pareggiato all’ultimo minuto di recupero . I biancocelesti sono quinti ad un punto dalla zona Champions.

L’arrivo di Sarri alla Lazio, visto che il modo di giocare dell’ex tecnico di Napoli e Juventus è totalmente diverso da quello di Simone Inzaghi. Il classico gioco dell’allenatore toscano si è visto solo in alcuni sprazzi di alcune gare, mentre in altri match si è vista una squadra bloccata dai mantra del suo mister.

Lazio, incontro nelle prossime settiamane tra Lotito e Sarri per rinnovare

Sarri contro Fiorentina ed Atalanta ha fatto alcuni accorgimenti, come mettere Cataldi al posto di Lucas Leiva. Come quanto riportato dal ‘Messaggero’, Lotito vuole continuare il percorso con il tecnico toscano. Nelle prossime settimane è previsto un incontro tra le parti per prolungare il contratto, che scadrà nel 2023, e programmare i prossimi acquisti.

La Lazio ha pochi uomini con le caratteristiche adatte per giocare come vuole Sarri e Lotito vuole cercare di ripianare a questo, prendendo calciatori più funzionali. I bianconcelesti giovedì affronteranno il Marsiglia in un match decisivo per la qualificazione del prossimo turno di Europa League.