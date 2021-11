Aguero e il problema cardiaco: il bellissimo gesto dell’amico Guardiola

Le belle parole rivolte da Pep Guardiola a Sergio Aguero, allenato ai tempi condivisi del Manchester City, dopo lo stop di tre mesi dell’attaccante.

Il momento più difficile della carriera di Sergio Aguero sta occorrendo in questo momento. Il calciatore del Barcellona starà fermo circa tre mesi, perché dovrà sottoporsi a un trattamento cardiaco per capire se guarirà e potrà tornare serenamente sul campo di gioco, a causa dell’aritmia che sta patendo. A tal proposito gli è arrivato il bel messaggio di un suo ex allenatore.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il messaggio di Pep Guardiola per Sergio Aguero

A parlare di Aguero è stato Pep Guardiola, oggi al Manchester City. Intervenuto in conferenza stampa, in vista della gara di Champions League contro il Club Brugge, lo spagnolo ha dichiarato: “È stata una notizia difficile per tutti, soprattutto per lui e la sua famiglia. Gli auguriamo, dal presidente a tutto il nostro staff, una serena guarigione. La vita è molto più importante di qualsiasi altra cosa”.

LEGGI ANCHE >>> Incredibile, primo ‘scippo’ del Newcastle: strappano l’allenatore a un altro club

Pare che il calciatore soffrisse da circa una decina di giorni di una instabilità cardiaca, che ha già affrontato in tenera età. I presupposti per un miglioramento e ripristino delle condizioni per tale ragione ci sono, ma non è da escludere nessuna possibilità circa il prosieguo della sua carriera sportiva.