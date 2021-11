Incredibile, primo ‘scippo’ del Newcastle: strappano l’allenatore a un altro club

Sulla panchina del Newcastle tra qualche giorno potrebbe finire Unay Emery, nonostante attualmente sia sotto contratto con il Villarreal.

Il prossimo allenatore del Newcastle sarà Unai Emery. Sono queste le informazioni che arrivano dall’Inghilterra. Tuttavia lo spagnolo è sotto contratto con il Villarreal, al quale andrà compensato economicamente lo strappo che la società di Premier intende causargli.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Newcastle, scippo al Villarreal: in panchina arriva Emery

Il ‘Daily Mail’ racconta che la decisione è stata presa in mattinata dalla dirigenza del Newcastle e che mancherebbero pochi dettagli prima che Emery possa prendere in mano questo ambizioso progetto. Addirittura l’idea sarebbe quella di affidargli la panchina già questo fine settimana, in occasione della sfida contro il Brighton, ragion per cui mancherebbero circa due giorni al trasferimento.

LEGGI ANCHE >>> Milan-Porto, sfortuna senza fine per Pioli: ancora fermo un big

Il Newcastle non sembra per niente colpito dall’idea di dover pagare un compenso di circa 7 milioni di euro in favore del Villarreal, attuale campione dell’Europa League, per liberare l’allenatore dal suo contratto. Per Emery è una sfida molto particolare, perché gli inglesi sono in fondo alla classifica della Premier League, sebbene il progetto milionario è piuttosto promettente. L’accordo dovrebbe essere di tre anni e gli altri candidati pare siano già stati scartati. Si trattava di Eddie Howe, Paulo Fonseca e Roberto Martínez.