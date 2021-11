“Bonucci e Szczesny, ma che fate?”: Juve, un’altra pessima giocata

Sfortuna nera in casa Juventus. I bianconeri stanno giocando contro lo Zenit di San Pietroburgo, ma ecco l’episodio decisivo con Bonucci e Szczesny protagonisti.

La Juventus è alla ricerca di sé stessa, o quanto meno di una sterzata da dare alla stagione. La doppia sconfitta consecutiva in campionato ha ovviamente acceso il campanello d’allarme, al punto da spingere la società a portare tutta la squadra in ritiro. Una decisione forte, che non si vede spesso dalle parti di Agnelli e soci, ma anche necessaria in un momento molto complesso, dal quale bisogna uscire il prima possibile.

Ed allora ecco arrivare in soccorso di Max Allegri la Champions League. Scendere in campo per scrollarsi le tensioni da dosso, dimostrare di potersi lasciare alle spalle il momento complesso e, ovviamente, portare a casa i tre punti utili per raggiungere gli ottavi di finale.

Eppure, oltre al momento di evidente difficoltà (c’è chi parla di vera e propria crisi) ci si mette anche la sfortuna.

Juve, autogol sfortunato di Bonucci: i social in subbuglio

La Vecchia Signora è in campo in questi minuti, per affrontare lo Zenit di San Pietroburgo. La quarta giornata della fase a gironi di Champions League rappresenta un momento cruciale. Alla Juventus basterebbe un pareggio per portare a casa la qualificazione, ma la verità è che vincere servirebbe per tanti motivi.

E cosi i bianconeri sono anche andati in vantaggio, grazie alla rete di Dybala che ha sbloccato la partita. Ma, nel pieno di un momento cosi particolare per la Juve, ci si mette anche la sfortuna. Ed allora ecco il clamoroso autogol di Leonardo Bonucci, che di testa infila nella sua porta colpendo anche da una distanza non cosi ravvicinata.

Tifosi juventini che stanno commentando in maniera amara l’episodio, non prendendosela però soltanto con Bonucci. Tra i primi indiziati, infatti, c’è anche Szczesny che – secondo alcuni – si sarebbe abbassato troppo presto, favorendo cosi il pasticcio dell’autogol: “Tra Bonucci e il polacco che si è rannicchiato invece di saltare…”, il messaggio emblematico di un tifoso su Twitter.