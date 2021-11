L’ultima idea di Ibrahimovic sorprende i tifosi del Milan

Ibrahimovic potrebbe rinnovare con il Milan per un altro anno. Lo svedese punta ai Mondiali in Qatar. Futuro da dirigente in rossonero?

Zlatan Ibrahimovic vuole continuare a giocare. L’attaccante del Milan, nonostante l’età, non ha la minima intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Il quarantenne svedese, complice un’ottima forma fisica, sorprende i tifosi rossoneri ancora oggi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, Ibrahimovic non vuole smettere

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, Ibrahimovic sogna lo scudetto con il Milan. I rossoneri, in questo momento, sono in testa alla classifica insieme al Napoli di Luciano Spalletti. La squadra di Stefano Pioli punta al derby. Lo fa anche Ibrahimovic che, però, nel frattempo si è posto degli obiettivi per il futuro. L’attaccante vuole giocare per conquistare un posto ai prossimi Mondiali in Qatar, previsti nel 2022.

LEGGI ANCHE >>> La Juventus potrebbe pagare mezzo Vlahovic già stasera

Un obiettivo che la società rossonera potrebbe condividere, concedendogli spazio in campo e minuti preziosi da mettere nelle gambe. Il club, infatti, al momento non chiude ad un prosieguo dell’avventura a Milano dello svedese. Un ulteriore rinnovo di un anno non è utopia. Ed in un futuro ancora remoto, il club potrebbe pensare anche di proporgli un posto anche fuori dal campo, nella dirigenza rossonera.