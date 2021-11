La Juventus potrebbe pagare mezzo Vlahovic già stasera

Juventus-Zenit vale gli Ottavi di finale per i bianconeri. La vittoria porterebbe 25 milioni di euro nelle casse di Andrea Agnelli.

Questa sera la Juventus scenderà in campo contro lo Zenit San Pietroburgo nel match della quarta giornata della fase a gironi del girone H di Champions League. I bianconeri di Massimiliano Allegri, dopo le due sconfitte in campionato, sono obbligati a vincere per invertire il trend negativo e provare ad uscire dalla crisi nera. Quello di stasera, infatti, è un match importante. Non solo dal punto di vista psicologico, ma anche sotto l’aspetto economico che, in questo momento storico, non è da sottovalutare. Trovare la vittoria in Champions League significherebbe qualificarsi agli Ottavi di finale del torneo.

Calciomercato Juventus: battere lo Zenit per pagare Vlahovic

Passare il turno vale ben 25 milioni di euro. Come riferisce ‘Tuttosport’, la Juventus incasserebbe 10 milioni di euro di premio UEFA, 5 milioni dal botteghino, 5 milioni dagli sponsor. I bianconeri, inoltre, entrerebbero a far parte delle migliori sedici squadre d’Europa, il che vuol dire mantenere alto il criterio del ranking storico, valevole altri 5 milioni di euro.

Una cifra che significherebbe potersi permettere di pagare metà del cartellino di Dusan Vlahovic, desiderio del calciomercato Juventus, valutato circa 50 milioni di euro ed in rotta di collisione con la Fiorentina.