Alle 21 spazio alla quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Scendono in campo anche la Juventus e lo Zenit.

Una prova di fondamentale importanza per la Juventus. Al netto del peso che hanno questi punti per la squadra di Max Allegri, a tenere banco è la situazione generale dei bianconeri. Un quadro clinico assolutamente negativo per la Vecchia Signora, che dopo due sconfitte consecutive è andata in ritiro proprio per ricompattarsi e guardare oltre un momento che sembra tenere sotto scacco tutto l’ambiente.

Ecco perchè, al di là del match in sé, quella contro lo Zenit rappresenta davvero l’occasione per scacciare i fantasmi. Servirà rendersi subito protagonisti in maniera positiva, scendere in campo con il piglio giusto e dimostrare che la Juventus è pronta a lasciarsi alle spalle questo momento negativo.

Poi, certo, c’è il percorso europeo che la sua ovvia importanza. Vincere oggi significherebbe mettere un’ipoteca chiara sulla qualificazione, con il Chelsea e lo stesso Zenit che proveranno a fermare i bianconeri a partire proprio da stasera.

Juventus-Zenit, le probabili formazioni