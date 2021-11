Juventus, Pogba ha deciso: i tifosi sognano il ritorno

La Juventus stasera giocherà contro lo Zenit, mentre è sempre vivo il fronte calciomercato dove ci sono aggiornamenti su Pogba.

La Juventus questa sera giocherà la gara di ritorno contro lo Zenit. Gara importante per i bianconeri, visto che potrebbero qualificarsi già agli ottavi se dovessero vincere. La squadra di Allegri vuole anche alleggerire la tensione che aleggia nell’ambiente dopo le due sconfitte consecutive in campionato contro Sassuolo e Verona.

I bianconeri sono in ritiro da ieri e lo saranno fino a sabato quando ci sarà il match contro la Fiorentina dell’obiettivo di mercato Vlahovic. La dirigenza juventina sa benissimo che bisogna rinforzare questa squadra, soprattutto a centrocampo. La mediana da anni è il punto debole della Juventus.

Pogba preferisce il ritorno alla Juventus rispetto al PSG ed al Real

Come quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, la ‘Vecchia Signora’ continua a sognare il ritorno di Pogba. Il francese ancora deve rinnovare il contratto con il Manchester United, che scadrà l’anno prossimo. La concorrenza per il centrocampista è serratissima, visto che su di li ci sono anche il PSG ed il Real Madrid. Il campione del Mondo ha mantenuto degli ottimi rapporti sia con Dybala che con Allegri e anche per questo preferirebbe l’opzione juventina.

Il francese potrebbe avere anche dei benefici economici derivanti dal famoso ‘Decreto Crescita’. E’ un’operazione difficile perché il giocatore al Manchester percepisce 14 milioni di euro più bonus. La Juventus dovrebbe vendere prima di prendere Pogba ed il primo nome sulla lista è quello di Ramsey che ha un ingaggio di 8 milioni di euro.