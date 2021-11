“Deciderò oggi pomeriggio”: Milan-Porto, Pioli ha ancora un dubbio

Pioli ha presentato il match di domani contro il Porto in conferenza stampa, dove si è soffermato anche su Giroud ed Ibra.

Dopo la grande vittoria di domenica sera all‘Olimpico contro la Roma di Mourinho, il Milan domani affronterà il Porto in Champions League. Per i rossoneri è imperativo vincere contro i lusitani, visto che hanno zero punti. Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: “Domani è il crocevia finale”.

Il tecnico ha poi continuato: “All’andata abbiamo sbagliato tanto e domani dovremo fare qualcosa di diverso. Noi ci crediamo. Polemiche arbitrali nel match contro la Roma? Penso solo al campo e non a quello che non posso controllare. Rinnovo? Siamo sicuri di poter lavorare insieme, bene”.

Milan, Pioli: “Giroud? Deciderò oggi pomeriggio”

Pioli per la gara di domani deve scliogliere ancora qualche dubbio: “Giroud titolare contro il Porto? Dobbiamo svolgere ancora l’allenamento di rifinitura. Prenderò la decisione definitiva dopo che ci siamo allenati oggi pomerggio”. Il tecnico è stato intervistato anche da ‘Sky Sport’:

“Domani servirà una grande prestazione contro una squadra forte. Possiamo fare ancora meglio, dobbiamo rimanere concretati sul percorso che stiamo facendo. Come sta Ibrahimovic? Sta meglio e contro la Roma è stato autore di una grandissima prestazione. Deve essere ancora gestito, è stato fermo per tanto tempo.