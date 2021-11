“Perdere Donnarumma…”: la sentenza di Capello sulla lotta scudetto

Capello parla della lotta scudetto, spendendo parole al miele nei confronti del Napoli e del Milan. Giudicato buono l’operato di Maldini.

Entrambe, fin qui, hanno condotto una stagione da incorniciare: primo posto a quota 31 punti frutto di 10 vittorie, un solo pareggio e nessuna sconfitta. Napoli e Milan, al momento, hanno lasciato il vuoto dietro di sé (l’Inter è a -7) e secondo molti addetti ai lavori si contenderanno lo scudetto fino al termine della stagione. Ne è convinto pure Fabio Capello il quale, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Il Mattino’, ha riservato parole al miele nei confronti delle due squadre.

Milan, Capello parla degli addii di Donnarumma e Calhanoglu

“Il Napoli è una squadra che ha tutto ed è giustamente in testa. Ha equilibrio, una difesa forte e un attacco pieno di fantasia e qualità. Io in estate ero stato chiaro: se De Laurentiis non vende Koulibaly o qualcuno dei suoi big è una delle grandi favorite per lo scudetto. Ora facile a dirsi vedendo come si muovono gli azzurri in campo, vedendo la continuità dei loro risultati e la personalità con cui giocano, ma la squadra era forte, lo era anche con Gattuso“.

L’ex allenatore della Juventus e della Roma (tra gli altri) ha poi valutato positivamente l’operato di Paolo Maldini e Frederic Massara in fase di mercato, che ha consentito di portare nella sponda rossonera di Milano Mike Maignan e Olivier Giroud nonché trattenere Brahim Diaz. “Perdere Donnarumma e Calhanoglu poteva essere un brutto colpo psicologico da superare. E invece la dirigenza si è mossa bene e ha trovato dei validi sostituti”.