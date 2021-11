Il Milan ha già deciso il dopo Kessie: i costi dell’operazione

Luis Alberto al Milan per sostituire Kessie: potrebbe essere questo il piano di mercato dei rossoneri in vista della prossima sessione di mercato o in occasione della prossima estate

I rossoneri potrebbero valutare l’affondo su Luis Alberto già nel prossimo mercato di gennaio per sopperire alla possibile partenze di Kessie, corteggiato dal Tottenham di Antonio Conte. Non è escluso che il centrocampista ivoriano possa valutare l’addio immediato ai rossoneri per abbracciare l’inizio di una nuova avventura in Premier League.

Luis Alberto, stimatissimo da Pioli, potrebbe arricchire il centrocampo rossonero di qualità e imprevedibilità, con Tonali pronto a raccogliere l’eredità “fisica” di Kessie. Da non sottovalutare anche il potenziale apporto di Bakayoko, così come quello di Bennacer. Luis Alberto, in rotta con la Lazio, potrebbe valutare il trasferimento al Milan in maniera immediata.

Luis Alberto al Milan per sostituire Kessie: come cambia il centrocampo del Milan

L’arrivo di Luis Alberto permetterebbe ai rossoneri di creare una linea di metà campo più qualitativa e meno fisica, anche se la crescita totale di Tonali permetterebbe ai rossoneri di non pagare a caro prezzo la possibile partenza di Kessie. Il centrocampista ivoriano potrebbe lasciare subito Milano per guadagnare circa 10 milioni di euro stagione in maglia Spurs.

La Lazio, dal canto suo, aprirebbe all’addio di Luis Alberto solamente di fronte a un’offerta da 50 milioni di euro. Bisognerà capire quanto riuscirà a incassare il Milan dalla cessione imminente di Kessie, il quale, come noto, andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2022.