Milan, gli Ottavi non sono ancora sfumati: 1-1 col Porto

Il Milan trova un pari importante nel match di Champions League contro il Porto e rientra in corsa per la qualificazione

Primo punto europeo per il Milan di Stefano Pioli. Dopo tre sconfitte consecutive i rossoneri non vanno oltre l’1 a 1 contro il Porto, una gara molto sofferta ma che tiene la squadra italiana ancora in corsa per la lotta Champions League. Ora il Milan attende notizie positive da Liverpool dove un’eventuale vittoria dei Reds metterebbe totalmente in corsa Brahim Diaz e compagni.

L’inizio serata però è tutt’altro che positiva per il Milan che va subito sotto a causa della rete di Luis Diaz. Polemiche ancora una volta con l’azione del gol nata da un presunto fallo su Bennacer. I primi 45 minuti sono un assedio e solo Tatarusanu evita che il risultato sia più ampio.

Milan ancora in corsa per la qualificazione

Nella ripresa il Milan entra in campo con un piglio diverso, fatica a creare occasioni ma è fortunato in occasione del gol del pari con Mbemba che devia nella propria porta una palla di Pierre Kalulu.

Nel finale Pioli inserisce anche Kessie ed Ibrahimovic, i rossoneri ci provano ma la gara finisce in parità. Il club milanese resta ultimo con un punto mentre il Porto è secondo nel girone con 5 punti. Nell’altro match delle ore 18.45 il Real Madrid batte 2 a 1 lo Shakhtar Donetsk e si porta ad un passo dalla qualificazione.