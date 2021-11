“Mi gira la testa…”, il big va a terra e spaventa il Milan

Milan, un big va a terra contro il Porto e tiene in ansia i rossoneri: Pioli monitora le sue condizioni in attesa del secondo tempo

Partito sotto dopo soli cinque minuti di gioco, il Milan si trova costretto ad inseguire contro il Porto. Senza Ibra e Kjaer, l’intento di Pioli è stato subito chiaro: provarci, ma senza rischiare troppo in vista del Derby contro l’Inter. E il primo tempo si è concluso tra polemiche (per la rete dei portoghesi, nata da un contatto giudicato falloso dai rossoneri) e la sofferenza tecnica dei lombardi.

Soprattutto, però, il primo tempo si è concluso con un piccolo spavento, con Pioli che attende novità circa le condizioni di Davide Calabria. Il terzino del Milan è andato a terra poco prima del duplice fischio, allertando la panchina dei rossoneri.

“Non riesco ad alzarmi, mi gira la testa”: Calabria spaventa il Milan

Come riportato dalla bordocampista di Amazon Prime Video, Alessia Tarquinio, Davide Calabria ha preoccupato lo staff medico del Milan. Dopo essere andato a terra, il terzino rossonero avrebbe detto: “Mi gira la testa, non riesco ad alzarmi…”. Di lì, l’equipe milanista è entrata subito in campo per aiutare Calabria a recuperare la posizione verticale, per accompagnarlo negli spogliatoi. Una notizia che tiene sotto scacco Pioli, con il numero due rossonero colpito da una forte emicrania. Le sue condizioni restano da monitorare, in attesa del secondo tempo.