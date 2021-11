“Derubati in cinque minuti”: Milan, esplode il caos dopo il gol del Porto

Il Porto sta vincendo contro il Milan 0-1, ma i rossoneri hanno protestato per la rete di Luis Diaz a causa di un fallo precedente.

Il Milan sta giocando in questi minuti a San Siro la sfida contro il Porto. Per i rossoneri c’è solo un risultato per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. A far saltare tutti i piani tattici di Pioli è stato il gol dei lusitani segnato da Luis Diaz già al sesto minuto.

Ci sono state subito delle proteste sia dei giocatori che di Pioli per il gol segnato dal Porto. I rossoneri si sono lamentati di un fallo di Grujic su Bennacer, che ha poi dato l’avvio all’azione della rete siglata dal giocatore di Sergio Conceicao. Gianpaolo Calvarese, ex arbitro ed ora opionionista di ‘Amazon Prime’, ha commentato così l’intervento in diretta:

Derubati dopo 5 minuti, la prossima volta ditecelo prima @UEFA così ci regoliamo. 🤗#MilanPorto #UCL — Alessandro Zambon (@azessandro) November 3, 2021

Milan-Porto, l’ex arbitro Calvarese: “Era fallo su Bennacer”

“L’intervento di Grujic su Bennacer è molto ruvido. Il giocatore del Porto prende prima l’uomo e poi la palla, per me è un fallo che può essere fischiato. Se si considera il campo, è più fallo che no”. Sui social è scoppiata subito la protesta dei tifosi rossoneri per questo ulterioriore errore arbitrale ai danni della squadra di Pioli.

Il Milan ha perso le prime tre gare del girone, ma sia con l’Atletico Madrid che con il Porto ci sono stati degli episodi che hanno determinato il risultato finale delle due gare. Se la squadra di Conceicao ha vinto meritatamente il match dell’andata, i rossoneri contro i ‘Colchoneros’ furono ‘derubati’ dagli errori dell’arbitro Cakir.