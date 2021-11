Donnarumma, annuncio ufficiale: Pochettino ha scelto, ora che succede?

Il PSG giocherà questa sera contro il Lipsia. Questa sera tra i pali del team parigino ci sarà ancora Donnarumma.

Dopo il pareggio con il Marsiglia, il PSG ha battuto venerdì il Lille 2-1. I parigini hanno ribaltato il gol di David grazie a Marquinhos e Di Maria. Contro i campioni in carica di Francia, Donnarumma ha giocato titolare ed è stato autore anche di un’ottima prestazione. La squadra di Pochettino ha un vantaggio di otto punti sul Nizza secondo.

Questa sera, tra poco meno di un’ora, il PSG giocherà contro il Lipsia in trasferta in Champions League, dove sono primi in classifica con un punto di vantaggio sul Manchester City di Guardiola e tre punti sul sorprendente Brugge. I parigini vogliono vincere contro i tedeschi per rinforzare il primato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

PSG, Donnarumma sarà titolare questa sera contro il Lipsia

Da pochi minuti sono state svelate le scelte di Pochettino. L’ex allenatore del Tottenham ha inserito, per la seconda partita consecutiva, Donnarumma negli undici titolari. L’ex Milan si è meritata la conferma dopo le parate effettuate contro il Lille. Nel PSG non ci sarà Messi, che ha qualche problema fisico.

LEGGI ANCHE >>> “Anche Donnarumma e Calhanoglu”: Maldini sorprende i tifosi del Milan in diretta

E’ una bella iniezione di fiducia per Donnarumma dopo le polemiche sull’alternanza con Navas nelle prime gare di questa stagione. Il match di sabato contro Bordeaux dirà se Pochettino ha posto fine al dualismo tra i due calciatori. In molti avevano criticato il portiere italiano per aver lasciato il Milan per andare in Francia a fare la riserva, ma lui si è sempre mostrato sicuro della sua scelta di andare sotto l’ombra della Torre Eiffel.