Inter, il colpo di mercato più ‘triste’ che fa contenti tutti

L’Inter riflette sul futuro di Eriksen, impossibilitato a tornare a giocare in Italia. Possibile uno scambio con l’Ajax.

Il suo futuro sembrava fosse in Inghilterra, considerando che nei giorni scorsi la FA gli aveva effettivamente aperto le proprie porte. In realtà, Christian Eriksen potrebbe tornare a giocare in Olanda e, in maniera più specifica, nell’Ajax che lo ha lanciato ad alti livelli. Come noto il giocatore, fermo da quell’infausto 12 giugno che ha segnato la sua vita, in Italia non può ottenere l’idoneità necessaria per praticare attività agonistica.

Inter, all’Ajax il futuro di Eriksen

All’estero, invece, le normative vigenti in questo ambito sono differenti. Ecco perché l’Inter, in questi giorni, sta riflettendo sul da farsi insieme all’entourage del giocatore per provare ad individuare una soluzione condivisa che possa accontentare tutti. Ieri si era parlato di una possibile risoluzione del contratto mentre oggi ‘Tuttosport’ ha ipotizzato uno scambio proprio con i lancieri: il trequartista, a gennaio, andrebbe in Olanda mentre nella sponda nerazzurra di Milano arriverebbe Andre Onana, con cui l’amministratore delegato Beppe Marotta è in contatto da diverso tempo.

Pur apprezzandone le qualità e le doti da capitano, per l’Inter Samir Handanovic rappresenta il passato ed il nigeriano, in scadenza di contratto, è ritenuto il sostituto ideale. I contatti tra le due società sono già partiti ed è possibile che la fumata bianca arrivi già nei prossimi giorni. Eriksen, in ogni caso, non intende bruciare le tappe e prenderà una decisione soltanto dopo averla ponderata bene insieme alla propria famiglia. “Sta bene. Trascorre molto tempo di qualità con la sua famiglia ed è in ottima forma. Quando ci saranno novità, verranno comunicate” le parole pronunciate di recente dal suo agente. Martin Schoots alla testata ‘TV 2 Sport.