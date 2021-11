Capello avvisa Inzaghi: “Ora sarà difficile lasciarlo fuori”

Nella vittoria dell’Inter a Tiraspol ha brillato Arturo Vidal. Il cileno non ha segnato ma è stato tra i migliori della squadra di Inzaghi.

L’Inter di Simone Inzaghi ha espugnato Tiraspol e battuto lo Sheriff per 3 a 1. La vittoria per i nerazzurri è fondamentale visto che ora hanno il destino nelle proprie mani per la qualificazione agli Ottavi di finale.

Tra i migliori in campo della squadra campione d’Italia c’è senza dubbio Arturo Vidal, calciatore schierato un pò a sorpresa dal tecnico nerazzurro e decisivo in ogni fase del campo. Oltre all’autore del gol Brozovic ed al solito instancabile Barella il cileno è stato l’arma in più della squadra nerazzurra.

Il messaggio di Capello ad Inzaghi su Vidal

Negli studi di Sky Sport sia Fabio Capello che Esteban Cambiasso hanno elogiato il centrocampista cileno ed in particolare l’ex tecnico ed ora opinionista ha avuto belle parole per il sudamericano:

“Vidal mi ha sorpreso, era tanto tempo che non lo vedevo cosi. È un gran giocatore, ma stasera abbiamo visto un Vidal che vuole un posto da titolare ed ha mandato un chiaro avviso ad Inzaghi”. Lo stesso Capello ha elogiato Vidal ed ha affermato che, in vista del derby, sarà molto dura tenere fuori Arturo.