Italia-Inghilterra, pugno durissimo contro il tifoso inglese: ecco la condanna

E’ arrivata la condanna per il tifoso che pubblicò un messaggio razzista indirizzato a Sancho, Rashford e Saka dopo Italia-Inghilterra.

Sono trascorsi quasi quattro mesi dal trionfo dell’Italia di Mancini a Wembley, ma il ricordo di quel fantastico successo è ancora indelebile davanti agli occhi di tutti. L’intera Inghilterra era convinta di aver già vinto l’Europeo ancora prima di giocare la finale, tantoché Sky Sports Uk mise in grafica il countdown verso la vittoria.

La finale andò proprio nel senso opposto di come speravano i tifosi inglesi. L’Italia vinse ai rigori l’Europeo grazie agli errori, in successione, di Rashford, Sancho e Saka. Sui social i tre giocatori fuorono sommersi da insulti razzisti. Queste offese fecero tanto rumore in Inghilterra, dove intervenne anche il premier Johnson per stigmatizzare il tutto.

Italia-Inghilterra, condannato a 10 mesi di reclusione il tifoso che insultò Rashford, Saka e Sancho.

Come quanto riportato dal ‘Crown Prosecution Service’, il tifoso di 52 anni, il cui nome è Jonathon Best, che aveva pubblicato un messaggio razzista nei confronti dei tre giocatori inglesi dopo la finale dell‘Europeo è stato condannato a 10 mesi di reclusione. La giustizia inglese ha inflitto una pena esemplare alla persona in questione

Il razzismo nel calcio è fortemente presente anche in Italia. In questo primo scorcio di stagione già ci sono stati vari episodi di epiteti razzisti indirizzati a giocatori di colore: da Maignan all’Allianz Stadium di Torino, passando per Koulibaly al Franchi, a Kessie all’Olimpico di Roma.