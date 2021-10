Eriksen, il ritorno in campo si avvicina ma non in Italia: lo scenario

Potrebbe ripartire in Premier League la carriera di Eriksen: per farlo, dovrà superare una specifica valutazione cardiaca.

È ancora un rebus il futuro di Christian Eriksen. Le norme italiane, infatti, gli impediscono di ottenere l’idoneità necessaria per tornare ad indossare la maglia dell’Inter. Tuttavia, stando agli ultimi aggiornamenti arrivati sulla sua situazione, la sua carriera potrebbe ripartire in Inghilterra dove sono molte le squadre intenzionate ad ingaggiarlo. A fare il punto della situazione è stato un portavoce della FA all’agenzia di stampa ‘PA’.

Inter, Eriksen potrebbe tornare a giocare in Premier League

“È impossibile commentare le sue circostanze individuali senza conoscere la sua condizione e i rischi ad essa associati. Come sempre, qualsiasi valutazione sarebbe su base individuale. In Inghilterra, qualsiasi giocatore che ha uno screen cardiaco anormale o che sviluppa un problema cardiaco sarebbe valutato da un cardiologo sportivo. Questo sarebbe anche fatto in collaborazione con il medico della squadra. Il cardiologo esaminerebbe le circostanze individuali e il rischio che circonda il giocatore e prenderebbe una decisione se il giocatore può continuare a giocare o dovrebbe smettere. La FA non vieta a qualcuno di giocare sulla base di uno screen cardiaco”.

Ulteriori sviluppi sulla vicenda sono quindi previsti nelle prossime settimane. Eriksen, fermo da quell’infausto 12 giugno che di fatto ha cambiato la sua vita, in ogni caso non vuole bruciare le tappe e prenderà una decisione decisiva soltanto dopo essersi consultato con i propri cari. “Sta bene. Trascorre molto tempo di qualità con la sua famiglia ed è in ottima forma. Quando ci saranno novità, verranno comunicate” ha fatto sapere nelle ultime ore il suo agente Martin Schoots alla testata ‘TV 2 Sport’.