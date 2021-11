Dybala non vedrà l’ora di tornare dall’Argentina: c’è un regalo

Paulo Dybala, in gol con lo Zenit, è stato convocato dall’Argentina ma al suo rientro in Italia sarà atteso da un bellissimo regalo

Un bel gol, esultanza alla Platini, serenità ritrovata. Paulo Dybala vuole caricarsi la Juventus sulle spalle e superare le difficoltà collettive e personali. I bianconeri hanno bisogno dell’argentino che è andato in gol con lo Zenit e si prenota per altre prodezze. Dopo la prossima di campionato, toccherà fermarsi per le Nazionali. La Joya è già stato convocato dalla sua Argentina ma al rientro in Italia sarà atteso da un piacevole regalo: il rinnovo di contratto. Ormai ci siamo. Accordo vicinissimo.

Dybala, ultime sul futuro

Del futuro di Dybala, legato al rinnovo, parla l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ coi dettagli sulla firma ormai prossima: “Alcune lungaggini burocratiche hanno costretto l’agente di Paulo a posticipare il viaggio a Torino, ma non ci sono intoppi sulla via del rinnovo. Le parti sono vicinissime, manca ancora qualche piccolo dettaglio sui bonus. Presto, molto presto, Dybala si legherà alla Juventus praticamente a vita (fino al 2026) con un ricco contratto (circa 10 milioni)”. Firma vicina dopo una trattativa molto lunga. Ma la Joya ha sempre avuto le idee chiare. Vuole restare alla Juventus e fare grande la squadra dove si sta consacrando.