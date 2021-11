Robert Lewandowski, con la tripletta al Benfica, è arrivato a quota 81 gol in Champions League ma c’è un altro Lewandowski che è in prova al Napoli.

Gli azzurri di Spalletti domani affronteranno in trasferta il Legia Varsavia, in una gara decisiva per la missione primo posto in Europa League.

Il Napoli negli ultimi anni ha avuto un’anima polacca, con Milik, Zielinski e Hubert Idasiak, il portiere della Primavera che fa il terzo dietro Meret ed Ospina proprio in Europa League.

Questa colonia potrebbe espandersi con altri due giocatori, uno dal cognome illustre. Oggi svolgeranno con la Primavera di Frustalupi il primo allenamento del loro periodo di prova Mateusz Staciwa, portiere proveniente dal Baltik Koszalin, e Milosz Lewandowski, difensore dell’Escola Varsavia. Entrambi sono ragazzi classe ‘2004, pronti a far di tutto per convincere la dirigenza del Napoli a puntare su di loro.

Il piccolo Lewandowski può arrivare già a gennaio

Per i due ragazzi ci sono due prospettive diverse. Se dovesse convincere i dirigenti azzurri e l’allenatore Niccolò Frustalupi, Milosz Lewandowski potrebbe essere tesserato già a gennaio per aiutare il Napoli nella missione di difendere la categoria.

Gli azzurrini sono partiti abbastanza bene, dopo sette giornate hanno dodici punti in classifica, sono in zona play-off ma guardano sempre a ciò che accade alle loro spalle, considerando l’obiettivo stagionale.

Lewandowski potrebbe così rinforzare in corsa la difesa di Frustalupi, ambientandosi poi per la prossima stagione, che vivrebbe da protagonista sin dalle prime battute nella Primavera del Napoli. Il portiere Mateusz Staciwa, invece, rappresenta un discorso per l’estate, sarebbe tesserato soltanto a fine campionato se dovesse convincere il Napoli.

Gli azzurri guardano in Polonia, non solo per la gara contro il Legia Varsavia ma anche per il futuro con il piccolo Lewandowski.