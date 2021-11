“Donnarumma, ancora tu?”: serata decisiva, in Francia si interrogano

Donnarumma può essere nuovamente titolare questa sera nel match tra il Psg e il Lipsia: l’italiano ha lavorato con il preparatore dei portieri

Una nuova opportunità per Gianluigi Donnarumma in Champions League? Il portiere di Castellammare di Stabia potrebbe essere titolare nel match di questa sera contro il Lipsia. L’italiano nella gara contro il Lille ha vinto il ballottaggio con Keylor Navas, venendo giudicato da ‘L’Equipe’ come il miglior numero uno della giornata in Francia. A Parigi, come in Italia, quello riguardo il posto di estremo difensore de ‘Les Parisiens’ è un tema molto discusso. Ci si interroga dunque sulla scelta di Pochettino in vista di questa sera.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Psg, nuova chance per Donnarumma: il portiere italiano verso la riconferma da titolare, Pochettino ci pensa

Nel corso della rifinitura di ieri, scrivere ‘Goal.com’, Donnarumma ha svolto una parte dell’allenamento in gruppo prima di staccarsi dal resto dei compagni per svolgere un lavoro specifico con l’allenatore dei portieri.

Pochettino nel corso della sua conferenza stampa della vigilia non ha lasciato trapelare molte indicazioni sulla formazione che scenderà in campo con il Lipsia. L’allenatore argentino ha approfondito soprattutto l’aspetto tattico rispondendo a chi gli ha parlato di numeri e disposizione che le squadre sono dinamiche per cui lo schieramento iniziale può assumere molte forme nel corso della sfida a causa delle esigenze del momento.

L’indizio della possibile titolarità del portiere italiano potrebbe essere anche un altro. Il tecnico argentino in genere ha sempre schierato l’ex Milan per due volte di fila quando lo ha chiamato in causa, ad eccezione di settembre.

LEGGI ANCHE >>> Inter, il colpo di mercato più ‘triste’ che fa contenti tutti

Nella probabile formazione del Psg individuata da ‘Gol.com’, il portiere italiano è considerato il guardiano dei pali della porta parigina. Davanti a lui giostrerebbero Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Nuno Mendes mentre in mediana si prospetta l’unico ballottaggio con Wijnaldum (l’altro grande insoddisfatto dei francesi) favorito su Herrera. Insieme a lui pure Danilo Pereira e Gueye. Infine, in attacco, Di Maria, Mbappé e Neymar. Le formazioni ufficiali circa un’ora prima della partita diranno se le sensazioni di ‘Gol.com’ troveranno riscontri e quindi se pure Donnarumma scenderà sul terreno di gioco.