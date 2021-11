“Farà sempre stupidaggini”: Pogba massacrato dalle leggende dello United

Il centrocampista Paul Pogba lontano con il Manchester United dal livello offerto con la Francia è stato bacchettato da Scholes e Ferdinand

Paul Pogba e il Manchester United, il rapporto procede tra alti e bassi ma soprattutto questi ultimi. Il rendimento del centrocampista francese è calato considerevolmente e le critiche anche da parte di alcune ex stelle dei ‘Red Devils’ sono feroci. Il calciatore che è tornato al Manchester United dopo aver abbandonato la Juventus nel 2016 per una cifra superiore ai 100 milioni di euro.

Anche contro l’Atalanta la prova del centrocampista è stato piuttosto grigia e Solskjaer al 69′ ha deciso di sostituirlo. Paul Scholes e Rio Ferdinand non sono stati teneri nei suoi confronti.

Manchester United, critiche su Pogba: “Ha bisogno di gente esperta al suo lato, compie le stesse stupidaggini”

La partita di Pogba non è piaciuta alle due leggende del club che lo hanno criticato apertamente in tv.

Paul Scholes su ‘BT Sport’ ha rimproverato alcune sciocchezze compiute dal centrocampista: “Pogba è un calciatore d’esperienza ma credo che continuerà a compiere le stesse stupidaggini pure a 35 anni. Avrebbe bisogno della presenza di un altro compagno più esperto di lui che gli stia per tutto il tempo con il fiato sul collo. A volte perde la concentrazione. Basta vedere che nella Juventus aveva molti compagni di squadra esperti intorno a lui”.

Anche Rio Ferdinand, sulla stessa emittente televisiva, non è stato tenero nei suoi confronti: “Quando gioca con la Francia è un calciatore differente. Anche lui sarebbe d’accordo nel dire che non ha raggiunto al Manchester United il livello che ci si aspettava da lui”.

Il contratto del centrocampista francese è in scadenza a giugno 2022. Il suo futuro non è ancora chiaro, con l’agente del calciatore Mino Raiola che, si è vociferato in diverse circostanze, appare pronto a spostarlo nuovamente.

In questa stagione, Pogba ha realizzato sette assist in nove partite di campionato in cui è sceso in campo. Si è perso finora soltanto la gara contro il Tottenham, un’assenza obbligata dall’espulsione rimediata contro il Liverpool. Tutti i passaggi decisivi prodotti però sono giunti nelle prime quattro giornate, da quando il suo rendimento è calato pure il Manchester United ha avvertito una flessione.

In Champions ha partecipato a tutte e quattro le sfide disputate fino a questo momento.