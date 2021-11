Lazio, non solo Luis Alberto: doppio addio a gennaio

Il mercato della Lazio potrebbe entrare nel vivo già in vista delle prossime settimane. Da valutare il futuro di Luis Alberto, non è escluso che il centrocampista spagnolo possa dire addio già a gennaio

Punto interrogativo sul futuro di Luis Alberto. La Lazio potrebbe aprire concretamente all’addio del centrocampista spagnolo di fronte a un’offerta pari o superiore ai 50 milioni di euro. Il numero 10 biancoceleste piace parecchio in Premier League, ma anche a diversi club di Serie A. La Juventus potrebbe sondare il terreno in caso di addio a uno tra Kulusevski o McKennie.

Occhio anche al Milan, pronto a guardarsi intorno in caso di addio immediato a Kessie, corteggiato dal nuovo Tottenham di Conte. Luis Alberto sarebbe pronto a dire addio alla Lazio per abbracciare l’inizio di una nuova avventura, soprattutto dopo i recenti malumori con Sarri. Il fantasista spagnolo, però, non sarà l’unico sacrificato nel mercato di gennaio.

Mercato Lazio, si apre anche all’addio di Lazzari

Non solo Luis Alberto, la Lazio potrebbe valutare anche la possibile cessione di Lazzari, fuori dai piani di Sarri e fuori contesto nel nuovo 4-3-3 disegnato dal tecnico toscano. Lazzari piace parecchio a diverse squadre di Serie A, ma potrebbe essere adattato solamente in un contesto da 3-5-2.

Difficile l’affondo dell’Inter, soprattutto dopo il recente affare estivo targato Dumfries. Complicata anche l’idea Atalanta, con la Dea già coperta in maniera totale nel ruolo di esterno destro. Lazzari potrebbe valutare alcune piste estere o aspettare la fine della stagione prima di valutare il suo futuro in vista della prossima estate.