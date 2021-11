“Che ne penso?…”: la stoccata a sorpresa di Osvaldo ad Icardi

Osvaldo ospite di una trasmissione ha parlato di Icardi, fornendo un giudizio piuttosto netto nei suoi confronti: “Non mi piace”.

Non sono mai stati amici. Lo si era visto più volte in campo, quando nella stagione 2014-2015 hanno condiviso lo spogliatoio dell’Inter. A rimarcarlo, una volta di più, è stato Pablo Osvaldo nel corso della trasmissione televisiva argentina ‘Los Mammones’. Rispondendo alla domanda del conduttore, l’ex attaccante ha dato un giudizio netto su Mauro Icardi: “Se mi piace? No” per poi aggiungere: “Devo mentire?”.

Osvaldo parla di Icardi: “Non mi piace”

Un rapporto complicato tra i due, con Osvaldo che già in passato si era espresso negativamente nei confronti dell’attuale punta del Paris Saint Germain. “Se non ci fosse stato Guarin a fermarmi probabilmente a Mauro davo un cazzotto in mondovisione. In quel momento ci stava. Poi Mancini fu costretto a chiedere la mia cessione, altrimenti avrebbe perso il controllo del gruppo” le sue parole rilasciate nel 2019 alla ‘Gazzetta dello Sport’.

Per quanto riguarda Icardi, resta complicata la sua situazione sentimentale. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da ‘Olè’, con Wanda Nara nelle ultime ore sarebbe andata in scena un’altra lite che stavolta rischia di essere definitiva. La showgirl è tornata a Milano, lasciando il marito a Parigi a riflettere sul da farsi. Il PSG lo ha convocato per la sfida di stasera in Champions League contro il Lipsia ma resta da vedere se sarà nelle condizioni psicologiche adatte per giocare. Nel frattempo, la Juventus osserva e resta alla finestra: se non dovesse arrivare Dusan Vlahovic, è Icardi il piano B.