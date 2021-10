Icardi-Wanda da non credere: le immagini dall’Argentina sono surreali

Icardi e Wanda Nara sono la coppia più discussa del momento ed anche sui social c’è chi si diverte ad ‘imitare’ la loro storia.

Non è un momento semplice per Mauro Icardi e la sua compagna Wanda Nara. I due, anche in quel di Parigi, sono stati protagonisti nelle ultime settimane di gossip e di una situazione amorosa particolare con il loro rapporto sempre più in bilico. Le ultime ore hanno visto un nuovo controverso episodio del loro rapporto con il profilo Instagram del calciatore che è attualmente scomparso.

Quello che stupisce ancora di più è come, in Argentina soprattutto, il loro momento grave ha aiutato entrambi ad acquistare ancora più fama.

🔴 #WandaNara sta pubblicando tante storie su Instagram che ritraggono molti ragazzi argentini 'travestiti' da lei e #Icardi: presenti, addirittura, riferimenti ai messaggi scritti dalla showgirl durante la crisi col centravanti pic.twitter.com/fA8vizu2oR — serieAnews.com (@serieAnews_com) October 31, 2021

Icardi e Wanda, c’è chi imita la sua love story

Nelle ultime ore Wanda Nara ha pubblicato sul proprio profilo instagram decine di storie che ritraggono ragazzi in feste di Halloween “travestiti” in modo alquanto particolare.

In tanti infatti hanno deciso di imitare il campione argentino e la soubrette travestendosi da Halloween con le loro sembianze. Addirittura alcuni hanno portato dei foglietti con gli screenshot degli sfoghi pubblicati dalla showgirl durante le recenti crisi con il centravanti (‘Otra familia que te cargaste por Zo**a’). Una situazione paradossale con il momento no della coppia che è diventato uno show virale. Eppure Wanda, a quanto pare, apprezza.