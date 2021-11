“Ibrahimovic? Vediamo…”, l’annuncio di Pioli tiene in ansia i rossoneri

Pioli, prima del fischio iniziale di Milan-Porto, è stato intervistato da Amazon Prime, dove si è soffermato anche su Ibrahimovic.

Il Milan tra qualche minuto scenderà in campo al Meazza contro il Porto nel match decisivo per le sue sorti in Europa. I rossoneri hanno l’obbligo di battere i lusitani per continuare a sperare nel passaggio del turno dopo che hanno totalizzato zero punti nelle prime tre gare del girone.

Stefano Pioli ha rilasciato queste dichiarazioni ad ‘Amazon Prime’ prima della sfida: “Cosa deve fare il Milan? Dobbiamo essere sia precisi tecnicamente che compatti. Il Porto ha qualità e velocità e può farci male. Siamo consapevoli dell’importanza del match, dobbiamo avere grande convinzione”.

Milan, Pioli: “Ibrahimovic? Vediamo se scenderà in campo dopo”

Il tecnico milanista si è poi soffermato sulla sua scelta di far giocare Giroud titolare e non Ibrahimovic: “Oggi gioca Giroud. Entrambi sono simili fisicamente, Olivier sa rimanere tra i due centrali avversari e riesce a darci anche la giusta profondità. Ibra? Vediamo se scenderà in campo nel corso della gara”.

Pioli ha compiuto altre scelte importanti per la sfida contro il Porto, inserendo Romagnoli al posto di Kjaer e tenendo fuori anche Kessie per far giocaore la coppia Tonali-Bennacer. In attacco, insieme a Giroud, ci saranno Brahim Diaz e Leao. Confermati: Tatarusanu, Calabria, Tomori, Theo Hernandez e Saelemaekers.