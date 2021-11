Milan, così Pioli gestirà il triplo ballottaggio Ibrahimovic, Giroud e Rebic

Il ritorno di Ibrahimovic, e la conferma di Giroud, obbligherà Pioli a valutare il nuovo attaccante titolare in vista delle prossime giornate di campionato. L’attaccante svedese sarà tallonato dal francese, ma attenzione anche all’imminente recupero di Rebic

Buone notizie per Pioli, il quale si prepara ad avere a piena disposizione tutto il reparto offensivo in vista delle prossime giornata di campionato. Il tecnico rossonero sarà chiamato a scegliere il centravanti titolare in vista del proseguimento della stagione. Il ritorno di Ibrahimovic dal recente infortunio, potrebbe obbligare Pioli a valutare le prossime strategie offensiva con l’acceso ballottaggio tra l’ex Galaxy e Giroud.

Ibrahimovic ricoprirà sicuramente il ruolo di leader titolare, ma è chiaro che non potrà scendere in campo in tutte le partite, aprendo, di fatto, all’avvicendamento costante con Giroud. Lo svedese partirà più avanti nelle gerarchie di Pioli, ma Giroud avrà il compito di spaccare le gare con il suo ingresso in campo e mettere in difficoltà Pioli al momento della scelta della formazione.

Ibrahimovic o Giroud: Pioli ora ritroverà anche Rebic

Un doppio ballottaggio che potrebbe diventare triplo. Di fatto, il dubbio di Pioli tra Ibrahimovic e Giroud potrebbe arricchirsi anche della presenza di Rebic, ormai pronto a tornare a completa disposizione dopo il recente infortunio.

Rebic, dal canto suo, però, potrebbe essere adattato anche in posizione di esterno sinistro e andrà a contenderà il ruolo da titolare a Leao. L’attaccante croato, inoltre, potrebbe trovar spazio e insidiare anche la leadership offensiva di Ibra e Giroud. Pioli valuterà il da farsi già in vista dei prossimi impegni ravvicinati.