“Non c’è una data”: tegola Roma, altra doccia fredda per Mourinho

Roma, l’agente di Spinazzola, ha parlato delle condizioni del suo assistito ai microfoni di Sky Sport: “Non c’è una data”

Spinazzola è stato il miglior giocatore dell’Europeo fino al suo infortunio avvenuto durante i quarti di finale contro il Belgio. Le immagini della sua sofferenza sul campo dell’Allianz di Monaco hanno commosso tutto il paese, così come quelle dei suoi festeggiamenti a Wembley con le stampelle dopo la vittoria finale del team di Mancini.

L’infortunio di Spinazzola per la Roma è stato un brutto handicap. La società capitolina ha dovuto intervenire sul mercato, prendendo Matias Vina dal Palmeiras. Mourinho, in alcune recenti dichiarazioni, si era mostrato ottimista sul rientro del laterale. Davide Lippi, agente del calciatore, è stato intervistato da ‘Sky Sport’:

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Roma, l’agente di Spinazzola: “Ha avuto un infortunio importante, deve rientrare con calma”

“Come sta Spinazzola? E’ voglioso, sta lavorando tanto. E’ stato visitato qualche giorno fa, il dottore l’ha trovato bene ed è stato molto sorpreso dalla voglia di Leonardo di ritornare in campo. Se c’è una data precisa del suo rientro? No, non c’è al momento. Il suo infortunio è stato molto grave ed è importante che torni meglio di prima”.

LEGGI ANCHE >>> Tutti pazzi per Conte, Mourinho non ci sta: ‘frecciata’all’ex Inter

Lippi ha poi concluso il suo intervento: “Deve rientrare con calma, dieci giorni in più o in meno non hanno nessuna differenza. Se qualche top team si è interessato a lui prima dell’infortunio? Quando un calciatore gioca come ha fatto Leonardo è normale che ci sia stato l’interesse di qualche team, ma non è il momento per questo. E’ felice alla Roma“.