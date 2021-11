Tutti pazzi per Conte, Mourinho non ci sta: ‘frecciata’ all’ex Inter

Mourinho è stato intervistato da Sky Sport, dove ha parlato sia del match contro il Bodo che dell’arrivo di Conte al Tottenham.

La Roma domani giocherà la gara di ritorno contro il Bodo/Glimt. All’andata ci fu il capitombolo dei giallorossi, che persero in Norvegia 6-1. Mourinho è stato durissimo sia con se stesso che con i calciatori che giocarono quella gara, criticandoli apertamente e tenendoli fuori dalle convocazioni del match successivo contro il Napoli.

Il tecnico portoghese ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’ sul match di domani: “La gara di andata ha fatto molto male, ma domani non è una rivincita. Dobbiamo vincere per mantenere la situazione sotto controllo del girone. Non giocherà lo stesso team dell’andata, dove gli abbiamo reso tutto più facile”.

Mourinho: “Anche prima c’era un bravo allenatore al Tottenham”

Mourinho si è soffermato anche su Conte come nuovo mister del Tottenham, la sua ultima squadra prima della Roma: “Spurs più forti con Conte? E’ un bravo tecnico, ma loro avevano già un allenatore molto bravo. Nuno Espirito Santo veniva da quattro o cinque anni ottimi alla guida del Wolverhampton. Non posso dire che il Tottenham adesso ha un allenatore bravo, perché lo aveva anche prima“.

L’ex mister dell’Inter ha poi terminato il suo intervento: “Conference League? Ci teniamo, è una competizione dove possiamo arrivare fino in fondo. Dobbiamo rispettare tutti gli avversari, anche il Bodo che ha tante qualità. Il Tottenham è la squadra più forte della competizione, ma poi ci siamo noi”.