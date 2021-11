Rivoluzione in società, che sorpresa: Trezeguet si candida vicepresidente

Rivoluzione in società, che sorpresa tra i candidati: l’ex campione della Juventus, Trezeguet, pronto per fare il vicepresidente

Vera e propria leggenda della Juventus, il nome di David Trezeguet susciterà sempre migliaia di ricordi, nelle menti del tifo bianconero. Arrivato nell’estate del 2000 dal Monaco, l’attaccante francese ha militato con i colori della Vecchia Signora sino al 2010, raccogliendo diversi trofei e (soprattutto) 138 gol in più di 290 presenze.

Numeri che basterebbe da sé a formare un curriculum di tutto rispetto, anche per una carriera ‘lontano’ dai campi di calcio. La stessa che Trezeguet sta provando a costruirsi da un po’ di tempo, tra comparsate come ambasciatore FIFA e UEFA e prime esperienze dal punto di vista dirigenziale.

Trezeguet vicepresidente, l’ex Juventus ci prova al River Plate

Come reso noto attraverso Twitter, David Trezeguet si candiderà come vicepresidente del River Plate nella lista guidata dal candidato alla presidenza Antonio Caselli. Un’investitura importante per l’ex bomber della Juventus, che ha indossato la maglia bianquirroja dal 2012 al 2013 e che adesso è pronto a correre per un ruolo dirigenziale nella storica formazione di Buenos Aires.

D’altronde, Trezeguet non ha mai nascosto il suo grande amore per il Sud America, continente dove ha concluso la sua carriera e dove ha trascorso gran parte della sua vita post-ritiro. Prima di approdare al Pune City nel 2014, il francese aveva indossato anche la maglia del Newell’s Old Boys, nella stagione precedente.