Icardi e Wanda, ci risiamo: l’ennesimo colpo di scena cambia tutto

Tra Wanda Nara e Mauro Icardi è davvero finita? Nuovo colpo di scena nella storia che sembrava andare verso un lieto fine.

Wanda Nara e Icardi, ci risiamo? L’ultimo mese è stato particolarmente intenso per la coppia, al centro del gossip mondiale. Si, perchè dalla Francia all’Argentina, passando ovviamente per l’Italia, si è parlato in lungo ed in largo della relazione tra Mauro e Wanda, con la rottura che sembrava ormai insanabile.

Scaramucce a suon di immagini social, post e stories, tutto che ha enormemente enfatizzato una situazione che rappresentava, almeno in teoria, in qualcosa di assolutamente personale. Invece la rottura Nara-Icardi è finita sui giornali, ed è stata oggetto di discussone proprio in queste settiamane.

Poi la svolta che non ti aspetti. Quando sembrava ormai tutti finito, ed un addio ormai annunciato, è stata Wanda ad annunciare attraverso i social di aver ripreso in mano la sua relazione, riaprendo le porte del suo cuore a Mauro. Un attimo: ma dov’è finito quel post?

Wanda, sparito il post di pace con Mauro: è addio definitivo?

E cosi, ancora una volta, si riapre il caso Wanda-Icardi. Un colpo di scena assolutamente sorprendente, che sta riaccendendo nuovamente i riflettori sulla coppia. Si, ci risiamo: Icardi ha nuovamente perso la mano della sua compagna, e stavolta potrebbe essere davvero per sempre.

Dall’Argentina ne sono ormai sicuri, e tutti nasce ancora sui social. Dopo aver passato Halloween insieme, in uno stato di apparente tranquillità, dal profilo Instagram della Nara è arrivato un nuovo “plot twist”: il post della “pace”, quello pubblicato per annunciare il riavvicinamento con Mauro, è sparito, e con esso anche tutti gli ultimi pubblicati a ridosso di Halloween che vedevano la coppia di nuovo insieme.

Il tutto rientrerebbe a pieno nella ricostruzione fatta in questi giorni dalla giornalista Yanina Latorre, secondo la quale al centro del vuoto venutosi a creare (di nuovo) tra Wanda e Mauro, ci sarebbe ancora China Suarez: i due, infatti, avrebbero continuato a parlarsi anche dopo l’esplosione dello scandalo, ed addirittura si sarebbero incontrati. Quest’ultimo episodio sarebbe arrivato dritto dritto nella mail della Nara, che ovviamente non ha gradito. Insomma, stavolta sarà davvero la fine?