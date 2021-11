La Juve risorge in Champions e vola agli Ottavi, Ronaldo ferma l’Atalanta

La Juve scaccia il momento negativo e vince qualificandosi per gli Ottavi di Champions League. Solo pareggio per l’Atalanta

La Juve fatica in campionato e convince in Coppa. La squadra di Allegri è ‘a due facce’ in questo inizio di stagione, batte lo Zenit ed ottiene con due turni di anticipo la qualificazione per gli Ottavi di finale di Champions League. Ancora una volta è Paulo Dybala il protagonista di giornata, autore di una doppietta e di una prestazione di altissimo livello.

Dopo il vantaggio iniziale firmato da Paulo Dybala, i bianconeri vedono ‘fantasmi’ con un autogol di Bonucci, ma nella ripresa la squadra torinese si scatena e vince con un netto 4 a 2. Oltre alla doppietta di Dybala vanno a segno Chiesa e Morata.

Vince solo la Juve, Ronaldo ferma l’Atalanta

Disputa una grande gara l’Atalanta, ma si ferma davanti ad uno straordinario Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta.

Gli orobici passano subito in vantaggio con Ilicic, complice una ‘papera’ di De Gea, ma a fine primo tempo è il solito Cristiano Ronaldo a pareggiare i conti. Nella ripresa l’Atalanta accelera di nuovo ed è Duvan Zapata che firma il vantaggio, ma nel finale la stella portoghese pareggia e salva gli inglesi.