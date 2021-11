L’Argentina ‘ignora’ Allegri: Juve, convocazione a sorpresa

La lista dei convocati dell’Argentina di Scaloni ha sorpreso tutti: chiamato Soulé, classe 2003 della Juventus ‘dimenticato’ da Allegri

La sorpresa eclatante della lista dei convocati dell’Argentina è stata rappresentata dalla presenza del classe 2003 Matias Soulé, esterno d’attacco della Juventus. Il giovane talento dell’albiceleste non ha ancora debuttato in prima squadra eppure ha già avuto un riconoscimento importante nel suo paese, ricevendo la chiamata della nazionale maggiore. Il ragazzo è arrivato in Italia a gennaio 2020 quando si è trasferito dal Velez al club bianconero.

Juventus, il 2003 Matias Soulé con Dybala: convocato a sorpresa dall’Argentina per le sfide con Uruguay e Brasile

Il trequartista è ormai da quasi due anni in Italia ma fino a questo momento per lui non si sono mai accese le luci della ribalta poiché non è stato ancora ‘buttato’ in prima squadra. Eppure Max Allegri non gli ha concesso nessuna vetrina. Matias Soulé ha così avuto la possibilità di crescere al ‘buio’ e ora viaggerà con Paulo Dybala per rappresentare l’Argentina nei match di qualificazione al Mondiale contro Uruguay e Brasile, non due partite qualunque. Proprio la ‘Joya’, ironia della sorte, è il suo idolo calcistico.

In questa stagione, Soulé ha segnato in amichevole la prima rete stagionale della Juventus in gare non ufficiali. Non è bastato però per convincere Allegri a gettarlo nella mischia, motivo per il quale sta trovando spazio in Serie C, nell’Under 23 bianconera con cui ha siglato una doppietta contro la Feralpi Salò in Coppa Italia di Serie C ma non ancora in campionato. Inoltre ha preso parte finora pure alla Youth League e anche in questo caso ha lasciato il segno nella gara contro il Chelsea. Avrà ora la possibilità di esordire in nazionale senza aver raccolto ancora neppure un gettone di presenza in Serie A.

Della lista diramata dal commissario tecnico Lionel Scaloni, vecchia conoscenza anche del calcio italiano (ha vestito le maglie di Lazio e Atalanta), fanno parte ben ‘nove’ italiani. Oltre a Soulé e Dybala, infatti, ci sono pure Juan Musso dell’Atalanta, Nahuel Molina dell’Udinese, Lucas Martinez Quarta e Nico Gonzalez della Fiorentina, Nico Dominguez del Bologna e Lautaro Martinez e Joaquin Correa dell’Inter.