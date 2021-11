Juventus, tre cessioni a gennaio e l’alternativa a Vlahovic

Le cessioni in casa Juventus potrebbe finanziare la prossima sessione di mercato di gennaio. Tre possibili addii per puntellare la rosa di Allegri in vista della seconda parte della stagione

Massimiliano Allegri è pronto a ribaltare la Juventus già in vista della prossima sessione di mercato invernale. Il tecnico bianconero avrà bisogno di un nuovo centrocampista capace di interpretare al meglio il ruolo di mediano in un centrocampo a due, ma adattabile anche in posizione di mezz’ala in caso di passaggio al 4-3-3.

Un centrocampista totale, dotato di grande tecnica, ma anche di grande forza fisica. L’obiettivo numero uno è Touchameni, valutato circa 35-40 milioni di euro dal Monaco. Il centrocampista francese, classe 2000, potrebbe adattarsi alla perfezione nel contesto tattico bianconero. L’affare potrebbe entrare nel vivo già nel mese di gennaio e potrebbe essere finanziato da due o tre cessioni.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Cessioni Juventus, in bilico anche Kulusevski: il piano bianconero

La Juventus potrebbe aprire concretamente all’addio di Kulusevski di fronte a un’offerta da circa 40 milioni di euro. Il sacrificio dell’esterno svedese permetterebbe alla dirigenza juventina di valutare profili più in linea con le richieste di Allegri. Occhio anche al futuro di McKennie e Rabiot.

LEGGI ANCHE >>> Le ultime due gare della fase a gironi: Amazon ha deciso

Il primo potrebbe essere confermato dopo le ultime prestazioni, anche se non è escluso che la Juventus possa aprire al suo addio di fronte a un’offerta irrinunciabile dai 35 milioni a salire. Possibile addio anche per Rabiot: valutato 25 milioni. La doppia o tripla cessione permetterebbe alla Juventus di valutare l’affondo su Vlahovic. 60 milioni la richiesta della Fiorentina: qualora la trattativa non dovesse decollare, i bianconeri potrebbero ripiegare su Lucca o Scamacca.