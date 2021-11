DIRETTA Legia Varsavia-Napoli: segui la partita LIVE

Alle 18.45 scende in campo l’Europa League. Uno degli anticipi riguarda anche la nostra Serie A. Il Napoli affronta il Legia Varsavia.

Un match di vitale importanza, che potrebbe riscrivere concretamente gli equilibri della classifica del girone. Il Napoli di Spalletti continua la sua galoppata in campionato, ma è chiamato a dare il massimo anche in Europa dove la squadra azzurra ha tentennato soprattutto in avvio di percorso.

Ma la vittoria dell’andata contro il Legia (prima del girone) ha riacceso le speranze di potersi qualificare anche come prima del gruppo. Serve, però, tenere i nervi saldi e soprattutto portare in Europa il coraggio e la tenacia mostrati durante le gare di Serie A.

Per Luciano Spalletti quella di stasera somiglia tanto ad una prova del 9, dove i giocatori partenopei dovranno mostrare tutta la voglia di voler proseguire il percorso in Europa League da protagonisti ed evitare di andare incontro a spiacevoli sorprese con il passare delle settimane.

Legia-Napoli, le formazioni ufficiali

LEGIA VARSAVIA (3-4-3): Miszta; Johansson, Wieteska, Jedrzejczyk, Rose; Ribeiro, Josué, Slisz, Mladenovic; Kastrati, Emreli, Luquinhas

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani , Koulibaly, Juan Jesus; Demme, Anguissa; Lozano, Zielinski, Elmas; Petagna