Sta per iniziare Roma-Bodo Glimt, match della quarta giornata della fase a gironi di UEFA Conference League 2021/2022. Si gioca alle 21.

Tutto pronto allo stadio Olimpico di Roma per il fischio di inizio di Roma-Bodo Glimt, gara della fase a gironi del gruppo C di Conference League 2021/2022. Alle ore 21:00 José Mourinho apre le porte del proprio stadio alla formazione norvegese. Il tecnico giallorosso, dopo la batosta per 6-1 nella gara di andata in Norvegia, è alla caccia di punti utili alla qualificazione. L’obiettivo della formazione capitolina è tornare in cima alla classifica del proprio gruppo. Il secondo posto è da evitare perché costringerebbe i giallorossi a un fastidioso spareggio contro una delle terze dei gironi di Europa League.

Roma-Bodo Glimt, le probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham. In panchina: Fuzato, Boer, Viña, Kumbulla, Tripi, Darboe, Bove, Carles Perez, Zalewski, Shomurodov. Allenatore: Mourinho.

Bodo Glimt (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan; Brustad, Hagen, Konradsen; Solbakken, Botheim, Pellegrino. A disposizione: Smits, Kvile, Kongsro, Hoibraten, Moberg, Vetlesen, Mugisha, Pernambuco, Koomson, Nordas. Allenatore: Knutsen.