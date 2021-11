“Ginocchio ko, va sotto i ferri”: tremano i fantallenatori in Serie A

Damsgaard ancora fuori in Serie A, costretto a sottoporsi a un’operazione: intervento al ginocchio destro per il centrocampista.

Mikkel Damsgaard era stato costretto a fermarsi a causa di un problema muscolare. I fantallenatori, infatti, stanno facendo a meno di lui dallo scorso 3 ottobre. Un mese di stop per il centrocampista, che però potrebbe protrarsi ancora per un po’. La Sampdoria, infatti, tramite un comunicato ufficiale, ha voluto far sapere che il proprio giocatore si è dovuto sottoporre a un’operazione chirurgica al ginocchio destro.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Sampdoria, Damsgaard ancora ai box in Serie A: operazione al ginocchio destro per lui

L’ultima volta che Mikkel Damsgaard è sceso in campo risale al 3 ottobre: in quella data, infatti, il centrocampista aveva dovuto abbandonare il campo di gioco per un infortunio muscolare. ‘Piove sul bagnato’, allora, verrebbe da dire, se si pensa che il danese si è dovuto sottoporre anche a un’operazione chirurgica al ginocchio destro.

LEGGI ANCHE >>> Il Napoli vince senza big e Spalletti piazza la ‘frecciata’ in conferenza

Ecco dunque il comunicato ufficiale divulgato dalla Sampdoria: “L’U.C. Sampdoria informa che il calciatore Mikkel Damsgaard è stato sottoposto in data odierna ad un intervento in artroscopia di lavaggio articolare del ginocchio destro. Tale intervento è stato eseguito dal prof. Claudio Mazzola. Nei prossimi giorni verranno valutati i tempi di recupero”.