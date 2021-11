Il Napoli vince senza big e Spalletti piazza la ‘frecciata’ in conferenza

Spalletti fa i complimenti al suo Napoli dopo la bella vittoria ottenuta a Varsavia e risponde agli scettici: “Assenze? Oggi gran segnale”.

Luciano Spalletti ha commentato in conferenza stampa la gara praticamente perfetta giocata dal ‘suo’ Napoli contro il Legia Varsavia. Ha fatto i complimenti ai suoi giocatori che, nonostante qualche difficoltà e le assenze pesanti (Insigne e Osimhen su tutti), hanno dimostrato di saper giocare di gruppo. Nel match di Europa League di quest’oggi, quindi, il Napoli ha dimostrato sul campo che non sono solamente le singole personalità a fare la differenza. Ecco spiegata, allora, la ‘frecciata’ lanciata da Spalletti in conferenza.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, Spalletti in conferenza:”Grande risposta da un punto di vista di disponibilità e di qualità”

Luciano Spalletti ha parlato così della gara giocata dal Napoli contro il Varsavia: “Grande risposta da un punto di vista di disponibilità e di qualità. La gara si era incasinata, abbiamo preso un gol che non dovevamo prendere, sbagliando l’impossibile. Nel secondo tempo è venuta fuori la qualità dei calciatori, anche di quelli che sono entrati nella ripresa”.

LEGGI ANCHE >>> “Mi perseguitava da cinque anni…”, Mertens sorprende i tifosi del Napoli

Più nello specifico sulle assenze e di quanto detto sui possibili ‘problemi’ che potrebbero nascere in squadra quando mancheranno giocatori del calibro Victor Osimhen (per la Coppa d’Africa a gennaio-febbraio 2022), Spalletti non ha perso l’occasione per dire la sua: “Si aveva il dubbio di giocare una gara con delle assenze, invece hanno mandato un grande segnale e questo è tanta roba per tutto il Napoli e per la città che vive insieme a noi l’avventura di questa stagione”.