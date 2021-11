Pallone d’Oro, Ferdinand snobba il campione italiano: “Non lo merita”

Dopo Cassano, pure Ferdinand boccia Jorginho nella corsa per il Pallone d’Oro: “Mi sconcerta pensarlo tra i preferiti” ha detto l’ex difensore

Nella corsa verso il Pallone d’Oro, Jorginho trova un altro ostacolo. Il centrocampista del Chelsea è uno degli indiziati principali ad ottenere il riconoscimento tuttavia la schiera di ex calciatori che non vedono il calciatore della Nazionale italiana meritevole del premio si fa più ampia. Hanno fatto molto discutere le dichiarazioni di Antonio Cassano alla ‘Bobo Tv’ su Twitch. Dopo ‘FantAntonio’, è toccato ad altri ed ora è il turno di Rio Ferdinand, ex difensore del Manchester United, una delle grandi rivali del Chelsea, e ora commentatore tv.

Pallone d’Oro, pure Rio Ferdinand boccia Jorginho: “Mi sconcerta vederlo tra i candidati”

“La sua presenza nell’elenco dei calciatori in lizza per il Pallone d’Oro mi sconcerta” ha detto in diretta tv l’ex difensore inglese Rio Ferdinand parlando di Jorginho. Non credo sia né il migliore calciatore del Chelsea né il migliore rappresentante della nazionale italiana. Non voglio mancare di rispetto nei suoi confronti, parliamo comunque di un grande calciatore tuttavia non credo meriti di stare nella stessa lista degli altri candidati alla vittoria che stanno giocando sicuramente a un livello più alto del suo. Ha vinto dei trofei importanti nell’ultima stagione e dunque comprendo la sua candidatura ma sono convinto non possa competere per esso”, ha concluso Ferdinand.

Il ventinovenne del Chelsea, compirà 30 anni il prossimo 20 dicembre, ha vinto la Champions League e l’Europeo nella stagione appena trascorsa. Elementi tenuti sempre in grande considerazione da parte dei votanti. Jorginho in questa stagione ha giocato 15 partite, vinto anche la Supercoppa Europea nella finale contro il Villarreal e segnato tre reti.

Un anno fa, il Pallone d’Oro non è stato assegnato. Quest’anno tra i principali candidati al premio, oltre a Jorginho, figurano Robert Lewandowski, Lionel Messi e Karim Benzema.