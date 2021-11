“Risarcimento”: Juve, che gatta da pelare per Agnelli

La Juventus deve risolvere una grana: la Sampdoria avrebbe chiesto un altro calciatore in prestito come risarcimento per Mohamed Ihattaren

Il caso Ihatteren rischia di creare grattacapi alla Juventus. Il giovane attaccante olandese, in prestito alla Sampdoria, rappresenta una grana in più da risolvere per la società del presidente Andrea Agnelli in vista del calciomercato di gennaio, attraverso cui i bianconeri vogliono rinforzarsi per tornare nuovamente protagonisti in Italia.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, grana Ihattaren: la Sampdoria vuole un nuovo prestito come risarcimento per il fallimento dell’olandese

Da risolvere però c’è la situazione relativa al classe 2002 arrivato in estate dal Psv. Il calciatore è letteralmente sparito. Sono giunte inoltre voci di un suo possibile ritiro, successivamente smentite. Il giovane, che sarebbe entrato in depressione in seguito alla morte del padre, per il momento però non farà ritorno in Italia. La scomparsa del genitore sembrerebbe averne sconvolto l’esistenza. Da allora pare non essersi più ripreso, tanto che già quando è arrivato alla Sampdoria si è presentato in sovrappeso. Mohamed Ihattaren della scuderia di Mino Raiola non ha mai debuttato con i blucerchiati, che ora in vista di gennaio chiedono un risarcimento alla Juventus. Secondo quando riferisce ‘Libero’, infatti, la società genovese pretenderebbe dai bianconeri un altro giovane in prestito, appartenente alla Primavera oppure all’Under 23. Una sorta di ‘prestito-risarcimento’ per ovviare al cattivo affare Ihattaren che potrebbe addirittura rescindere il suo contratto con la Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Le ultime due gare della fase a gironi: Amazon ha deciso

Il talento precoce di Ihattaren lo ha portato a mettersi in mostra giovanissimo in Olanda, tanto da far impennare la sua quotazione di mercato fino al 2019, anno in cui la sua carriera e la sua vita hanno imboccato la parabola discendente. Nel passato campionato, l’olandese ha giocato a singhiozzo nel Psv ma è in questa stagione che praticamente ha detto ‘basta’, non giocando neppure un minuto nella Sampdoria. La compagine olandese si è ‘liberata’ di lui in estate, svendendolo alla Juventus per poco meno di due milioni di euro.