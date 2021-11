Juve, che beffa: salta il colpo in attacco a parametro zero, rinnovo in vista

Beffa per la Juve. Il club bianconero sognava il colpo a parametro zero, ma per l’attaccante si aprono le porte del rinnovo.

La Juventus riparte dall’Europa. Se è vero che in campionato la squadra di Allegri sta ancora cercando sé stessa, nella speranza di rimettersi in carreggiata nella maniera corretta, in Champions ad oggi la storia è ben diversa. Bianconeri primi nel girone con quatto vittorie di fila, un cammino senza interruzioni ed una squadra che quando sente aria di Europa non riesce a contenersi.

In campionato, però, si sono viste tutte le difficoltà di una squadra che non ha ancora trovato una quadra ben precisa, che soffre ancora sotto il punto di vista della pressione psicologica e che senza dubbio ha bisogno di compattarsi anche intorno al proprio allenatore.

Manca, di sicuro, qualche pedina importante allo scacchiere di Allegri. Soprattutto in avanti, come evidenziato da diversi addetti ai lavori anche in queste ultime settimane, sembra manchi sia un elemento da peso specifico in termini di gol, ma anche un giocatore che possa accendere gli entusiasmi con velocità ed estro.

Juve, sfuma il sogno Dembele? Brutte notizie da Barcellona

La società bianconera da mesi sta valutando diversi nomi che potrebbero fare al caso di Allegri. Uno di questi è un vero pallino del club, ed è finito sulla lista di Agnelli già da qualche tempo. Ousmane Dembele è uno degli attaccanti monitorati maggiormente dalla Juventus. Contratto in scadenza nel 2022, ovviamente non c’è soltanto la Vecchia Signora che, però, in estate era pronta all’assalto decisivo per portarlo a Torino. Qualcosa, però, potrebbe cambiare.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, a Barcellona stanno fortemente riconsiderando la posizione di Dembele. Se prima il fatto che il giocatore andasse in scadenza sembrava un aspetto scontato, ad oggi non sembrerebbe più cosi.

Il club catalano, infatti, già da diverse settimane avrebbe acceso i riflettori sul rinnovo del giocatore francese. E cosi, una volta rientrato da Doha il direttore sportivo Mateu Alemany in compagnia di Xavi Hernández – che firmerà il contratto da nuovo allenatore – si lavorerà sul rinnovo Dembele. Beffa per la Juventus.