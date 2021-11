PSG, che beffa per Donnarumma: la serata finisce male

Donnarumma non riesce a fermare il Lipsia. Alla Red Bull Arena il match di Champions League finisce 2-2: beffa nel finale per il PSG.

Solo Gianluigi Donnarumma non basta. Il PSG fallisce il match di Champions League contro il Lipsia e deve accontentarsi di un pari arrivato solo nei minuti finali. Il match delle 21 finisce 2-2. Protagonista nel primo tempo l’ex portiere del Milan che ha parato un calcio di rigore.

Lispia-PSG: Donnarumma para un rigore

E’ stato un match ricco di emozioni quello andato in scena alla Red Bull Arena. La gara si è messa subito in salita per i parigini di Mauricio Pochettino che sono andati sotto di un gol dopo solo otto minuti di gioco. Ad aprire le danze, infatti, sono stati i padroni di casa, in gol con Nkunku su assist dell’ex Milan Andrè Silva. L’attaccante ex rossonero si è poi presentato dal dischetto quattro minuti dopo, al 12′, ma ha dovuto fare i conti col vecchio compagno di spogliatoio Donnarumma che gli ha parato il penalty.

Ci ha pensato poi Wijnaldum al minuto 21 a pareggiare i conti. Il numero 18 si è poi ripetuto al minuto 39, poco prima del fischio parziale ed ha portato il tabellone sull’1-2. La beffa per i transalpini è giunta solo nei minuti di recupero, quando al minuto 92′ Szoboszlai ha battuto Donnarumma su calcio di rigore. Il portiere italiano intuisce la traiettoria ma non riesce a fermare il pallone per questione di centimetri. Il triplice fischio dell’arbitro Ekberg decreta il 2-2 finale.