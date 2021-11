Lazio sfortunata a Marsiglia: il big ‘gela’ Sarri e chiede il cambio

Lazio sfortunata a Marsiglia: nonostante l’1-1, Sarri deve fare a meno di un big dopo pochi minuti di gioco, salterà la Salernitana

All’intervallo sul temporaneo punteggio di 1-1, la Lazio di Maurizio Sarri è alle prese con l’Olympique Marsiglia di Sampaoli, per dare una sterzata al proprio cammino in Europa League. Contro tante vecchie conoscenze del nostro campionato, i biancocelesti sono stati costretti subito a rincorrere, dopo il momentaneo vantaggio dell’ex Napoli Milik su calcio di rigore.

Una doccia fredda, poi, rimediata in parte dal pareggio di Felipe Anderson, ma acuita comunque dalla perdita a gara in corso di un big. Al 26′, Manuel Lazzari ha chiesto il cambio in seguito ad un infortunio muscolare che lo ha messo immediatamente fuori gioco.

Lazio, Lazzari out al 26′: problema al polpaccio per il biancoceleste

In attesa di una diagnosi maggiormente accurata e degli esami strumentali dei prossimi giorni, Manuel Lazzari è stato costretto al cambio dopo aver accusato un dolore muscolare al polpaccio sinistro. Un dolore che non gli ha consentito di proseguire la sua partita in quel di Marsiglia, con Sarri che ha gettato l’omologo Marusic al posto dell’esterno infortunato.

Nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti sulle condizioni di Lazzari, ma è probabile che l’ex Spal vada verso una certa assenza contro la Salernitana, domenica pomeriggio. La Lazio dovrà attendere il rientro dalla sosta per le Nazionali per riabbracciare il proprio terzino destro.