“Serve pazienza…”, Tare sorprende tutti sul futuro di Sarri

Il ds della Lazio, Igli Tare, interviene ai microfoni di ‘Sky Sport’ nel pre-partita di Marsiglia-Lazio: “Vogliamo dare un segnale per il futuro”.

Igli Tare ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ prima del fischio d’inizio del match di Europa League che si sta giocando in questi minuti tra Marsiglia e Lazio. Una partita difficile per i biancocelesti contro una squadra che aggredisce tanto ma come riferito anche dal diretto sportivo della Lazio: “La partita è decisiva per il nostro percorso europeo“.

Ottavo incrocio tra le due squadre ma una gara, questa, che è fondamentale per entrambe. La Lazio è attualmente a 5 punti in classifica del Gruppo E, seguita dal Marsiglia che invece ha 4 punti. Tare, però, a ‘Sky’ ha parlato non solo della gara nello specifico ma anche del futuro. Ecco cosa ha detto su Maurizio Sarri.

Lazio, Tare ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Serve pazienza ma vogliamo dare un segnare per il futuro”

Così ha dunque parlato a ‘Sky Sport’, Igli tare di Maurizio Sarri: “Rinnovo? È una scelta condivisa, anche da una sua richiesta. Vede la possibilità di lavorare bene a Formello. Questo è un gesto dovuto per dare un segnale forte al progetto iniziato. Siamo nella prima fase, serve pazienza ma vogliamo dare un segnare per il futuro“.

“In questo momento – ha continuato il ds della Lazio – la priorità è l’ordine in campo della squadra. Abbiamo trovato la quadra, adesso dobbiamo dare continuità e dobbiamo crederci. Il sistema di gioco è difficile da applicare ma una volta che sarà automatizzato potremo fare ancora meglio”.