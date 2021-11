Roma, due centrocampisti e nuovo centravanti per Mourinho

Il mercato della Roma di gennaio potrebbe stravolgere totalmente al rosa giallorossa in vista della seconda parte di stagione. Mourinho potrebbe contare su un triplo innesto di qualità

Mourinho proverà a stringere i denti per altri due mesi prima dell’inizio ufficiale del calciomercato. Il tecnico giallorosso dovrà cercare di spingere il piede sull’acceleratore con l’attuale rosa per altri 60 giorni prima di valutare nuove operazione di mercato. Il tecnico portoghese vorrebbe un nuovo centrocampista capace di dettare i tempi di gioco, ma abile anche in fase di non possesso.

Zakaria resta il primo nome nella lista della società capitolina, ma non è escluso che la Roma possa mettere le mani anche su altro mediano. Un altro centrocampista forte fisicamente, ma adattabile anche sulla trequarti in caso di stretta necessità.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Mercato Roma, a gennaio può arrivare anche il nuovo centravanti

Non solo centrocampo, la Roma valuterà attentamente anche il possibile affondo su un nuovo centravanti. Quasi certo l’addio di Borja Mayoral, corteggiato dalla Fiorentina e fuori dalle idee tattiche del tecnico portoghese. Resta viva l’idea Belotti, anche se difficilmente la Roma deciderà di mettere sul piatto della bilancia 15 milioni di euro con il “Gallo” in scadenza il prossimo 30 giugno.

LEGGI ANCHE >>> Le ultime due gare della fase a gironi: Amazon ha deciso

Stando a quanto trapelato nelle ultime ore però, Belotti piace particolarmente anche al nuovo Tottenham di Conte. La Roma, dal canto suo, potrebbe dirottare le sue attenzioni su Lucca o Scamacca, entrambi apprezzati da Mourinho e il linea con il progetto societario del futuro.